Musk manifesta apoio a partido de extrema-direita alemão

O bilionário Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, gerou polêmica ao declarar apoio ao partido Alternativa para a Alemanha (AfD) durante um evento em Halle, no leste do país, que reuniu cerca de 4.500 apoiadores. “Não há problema em ter orgulho de ser alemão. Lute por um futuro brilhante para a Alemanha”, afirmou Musk, justificando que o partido representa “a melhor esperança para a Alemanha”.

Em um discurso desconexo, Musk elogiou a história da “nação alemã”, mencionando o imperador romano Júlio César e sua admiração pelo espírito de luta das tribos germânicas. Ele também criticou o governo atual, acusando-o de “reprimir agressivamente a liberdade de expressão”, e incentivou o AfD a lutar por “mais autodeterminação para a Alemanha e para os países da Europa, com menos influência de Bruxelas”.

O apoio de Musk ao AfD ocorre em meio a um cenário em que o partido, conhecido por sua postura anti-imigração, ocupa o segundo lugar nas pesquisas para as eleições legislativas de fevereiro, com 20% das intenções de voto, atrás dos conservadores da CDU/CSU, que têm cerca de 30%. Recentemente, Musk também usou sua rede social X para criticar líderes alemães, chamando o chanceler Olaf Scholz de “louco” e “imbecil incompetente” e o presidente Frank-Walter Steinmeier de “tirano”.

A presença de Musk em eventos políticos tem gerado controvérsia. Em uma reunião com Donald Trump na Capital One Arena, horas após a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Musk realizou gestos que foram interpretados por alguns como “fascistas” ou “nazistas”, enquanto outros os classificaram como “desajeitados”. A atitude causou surpresa e indignação entre parte do público.

