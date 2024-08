Musk segue com ataques a Moraes: “Ditador tirânico disfarçado de juiz”

Elon Musk, dono do X, continua usando a rede social para fazer ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante a madrugada, além de repostar comentários contra o brasileiro, também publicou pelo menos uma frase o chamando de “ditador tirânico”.

Um dos usuários fez o seguinte comentário: “O Brasil parece ser uma democracia, mas não é. O presidente @LulaOficial e o ministro do Supremo Tribunal Federal @Alexandre de Moraes estão se preparando para fechar X, algumas semanas antes das eleições. Seus atos são ilegais e inconstitucionais. É hora de chamar o Brasil do que ele é: uma ditadura.”

O empresário respondeu: “É verdade, o Brasil é controlado por um ditador tirânico disfarçado de juiz”.

Outra postagem de um usuário pergunta: A democracia está morta no Brasil? E segue com texto falando das eleições municipais e comparando as ações de Moraes com a sangrenta ditadura militar iniciada em 1964. Desta vez, o bilionário não comentou nada, somente repostou para seus quase 196 milhões de seguidores.

Veja:

Musk espera bloqueio do X no Brasil Na noite desta quinta-feira (29/7), o X admitiu não ter cumprido a ordem de Moraes de indicar um novo representante legal no Brasil. Em nota, a rede diz esperar “em breve” que Moraes “ordene o bloqueio do X no Brasil”.

O prazo para o X responder às solicitações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes e não ter a plataforma retirada expirou às 20h07 desta quinta-feira (29/8).

Moraes emitiu um mandado de intimação digital contra o dono do X, na noite de quarta-feira (28/8). No documento, o magistrado determinou que a empresa identificasse um representante legal no Brasil em 24h, sob pena de tirar a plataforma do ar caso a decisão não seja cumprida.

Veja a íntegra da nota:

Em breve, esperamos que o Ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil – simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Dentre esses opositores estão um Senador devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros.

Quando tentamos nos defender no tribunal, o Ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil. Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do Ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal estão ou impossibilitados de ou não querem enfrentá-lo.

Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos. A questão fundamental em jogo aqui é que o Ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso.

Nos próximos dias, publicaremos todas as exigências ilegais do Ministro e todos os documentos judiciais relacionados, para fins de transparência.

Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo.

Aos nossos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger sua liberdade de expressão.