Mutirão Contra a Dengue no bairro São Lourenço (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, promoveu nesta quarta-feira (28) o Mutirão Contra a Dengue no bairro São Lourenço. A iniciativa consistiu na limpeza de entulho nas vias públicas e visita dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas residências para orientações sobre medidas preventivas que podem ser aplicadas no cotidiano da população.

Mesmo com a atuação dos profissionais, é essencial que a população também atue contra o mosquito Aedes aegypti em ações simples, mas que fazem a diferença. “Estivemos na casa de um morador que tem um criadouro de galinhas em casa, e alimenta esses animais com a ‘massa’ do coco. A casca dele, caso não descartada corretamente, vira um reservatório para larvas do mosquito”, alertou Eliane Souza, coordenadora do Programa de Endemias. “Retiramos cerca de dez cascas de coco desta residência. São pequenos cuidados que, quando feitos, colaboram com a saúde de todos”.

Mutirão Contra a Dengue no bairro São Lourenço (Fotos: Marley Ribeiro)

Esta é uma das ações estratégicas implementadas pela administração pública frente ao alto número de casos de arboviroses como a dengue e chikungunya no município. Nesta semana, por exemplo, os Agentes de Combate às Endemias (ACE) iniciaram a aplicação de pulverizador costal com inseticida para eliminar os mosquitos adultos em regiões críticas da cidade.

A participação ativa da comunidade na prevenção das arboviroses é essencial para reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e evitar surtos dessas doenças. Confira algumas medidas de proteção clicando aqui.

Ação contra as arboviroses em Teixeira de Freitas (Fotos: Marley Ribeiro)

O post Mutirão Contra a Dengue ocorreu em bairro teixeirense nesta quarta (28) apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.