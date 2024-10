Mutirão de mamografias da Policlínica de Escada já realizou mais de 2 mil exames

A ação faz parte da campanha Outubro Rosa promovida pelo Governo do Estado e teve 100% dos atendimentos realizados por agendamento online. Supervisora biomédica da Policlínica de Escada, Rayana Pereira explica que, em caso de qualquer anomalia apontada pela mamografia, a unidade entra imediatamente em contato com a paciente para dar seguimento à investigação. “Se há alguma incidência de um laudo crítico, a gente agenda o retorno dela com o médico especialista, o mastologista”, informa.

Por dia, cerca de 140 pacientes são atendidas no mutirão de mamografia da Policlínica Regional de Escada, totalizando quase 3 mil exames durante todo o mês. A ação segue até o dia 26 de outubro, como adianta o diretor da unidade, Heder Silva. “Os exames estão sendo feitos com o auxílio da unidade móvel, levando saúde para quem mais precisa e ampliando o rastreio do câncer de mama em nossa cidade. É importante frisar que as vagas para o mutirão Outubro Rosa já foram preenchidas, mas a Policlínica de Escada oferta mamografias durante todo o ano, com o agendamento através do SAC Digital”, afirma.