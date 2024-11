Mutirão de Regulação acelera transferência de pacientes

Um esforço conjunto dos profissionais da Central Estadual de Regulação (CER) e de diretores médicos e gerais dos maiores hospitais estaduais permitiu a realização de mais um mutirão de regulações, neste sábado (23). Com a presença da Secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, a iniciativa alcançou a marca de 682 regulações até às 19h. A intenção da mobilização foi solucionar as demandas de pacientes de unidades de toda a Bahia.

O mutirão é parte de uma série de iniciativas para acelerar as transferências e melhorar o acesso à assistência de alta complexidade em nosso Estado.

Durante todo o sábado, os profissionais da CER, além de gestores da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), estiveram em contato permanente com diretores de unidades médicas, buscando solucionar a maior quantidade possível de demandas da lista da regulação. Entre as principais unidades de destino para os pacientes estão Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), Hospital Geral do Estado, Hospital Regional Dantas Bião e Hospital Geral Santa Tereza.

“Estamos intensificando as ações para o fortalecimento da regulação e melhorar ainda mais a eficiência da CER. Ainda temos desafios importantes, mas muito trabalho já foi feito. Mais de 3 mil leitos foram abertos em dois anos, mais de 890 mil atendimentos na Feira Saúde Mais Perto foram realizados, fazendo um trabalho de prevenção, e ultrapassamos a marca de meio milhão de cirurgias eletivas. Hoje, estamos com toda nossa equipe reunida para que possamos cada vez mais melhorar a gestão e a eficiência desse recurso tão importante para salvar vidas como é a CER. Mais importante dizer é que atrás de cada número desse, existe uma pessoa que teve sua saúde reestabelecida”, afirmou Roberta Santana.

CER

Com 220 médicos de diversas especialidades e 190 auxiliares, a Central Estadual de Regulação funciona 24 horas, sete dias por semana.

Os médicos reguladores são responsáveis por avaliar e autorizar a transferência de pacientes entre unidades de saúde, garantindo que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma eficaz. Eles priorizam os casos com baseados em critérios de gravidade, coordenam a logística de transporte e comunicação entre os hospitais, e asseguram que os pacientes sejam encaminhados para o local adequado para receber o tratamento necessário.

Atualmente, 50% de todas as solicitações são reguladas em até 24 horas e 80% em até 72 horas. Situações específicas, como as de neurocirurgia, cujo número de especialistas é reduzido, tanto na rede pública quanto na privada, o tempo de permanência pode superar as 72 horas, bem como para intercorrências com idosos com múltiplas comorbidades.

Somente em 2024, até o momento, a Central Estadual de Regulação já avaliou mais de 290 mil pacientes, fruto de solicitações feitas por unidades de saúde nos 417 municípios baianos para receber o tratamento necessário.

Fotos: Dóris Queirós / Saúde GovBA