Mykhailo Mudryk, do Chelsea, testa positivo em exame antidoping

O atacante Mykhailo Mudryk, que atua pelo Chelsea, testou positivo em um exame antidoping, revelando a presença da substância proibida Meldonium. O jogador ucraniano, de apenas 23 anos, negou qualquer uso de substâncias ilícitas. O Chelsea confirmou que houve um “resultado adverso” em um teste de urina e garantiu que tanto o atleta quanto o clube estão comprometidos com o programa de testes da FA, a Associação de Futebol da Inglaterra. A substância Meldonium é conhecida por suas propriedades que podem aumentar o fluxo sanguíneo e a resistência física dos atletas.

Mudryk, surpreso com o resultado do teste, declarou que está apurando as circunstâncias que levaram a essa situação, reafirmando que não cometeu nenhuma infração. O jogador não entra em campo desde 28 de novembro, tendo se ausentado anteriormente por questões de saúde. O Chelsea, por sua vez, se posicionou em apoio ao jogador e ao processo de investigação, enfatizando a importância da integridade no esporte. Mudryk, que se destacou por suas habilidades em campo, agora enfrenta um momento delicado em sua carreira, enquanto busca esclarecer os fatos relacionados ao teste positivo.

O atleta se manifestou através das redes sociais: “Posso confirmar que fui notificado de que uma amostra que forneci à FA continha uma substância proibida. Isto foi um choque total, pois nunca usei conscientemente quaisquer substâncias proibidas ou quebrei quaisquer regras e estou a trabalhar em estreita colaboração com a meu clube para investigar como isto pode ter acontecido. Sei que não fiz nada de errado e continuo esperançoso de voltar a campo em breve. Não posso dizer mais nada agora devido à confidencialidade do processo, mas o farei assim que puder”.

Publicada por Matheus Oliveira