Na Antena 1, Flávio Matos nega motociata com Bolsonaro em Camaçari e acusa Caetano de produzir Fake News: “Mitomaníaco”

O vereador e candidato à prefeitura de Camaçari, Flávio Matos (União), acusou a campanha de seu adversário, Luiz Caetano (PT), de produzir fake news após divulgação de uma suposta motociata do prefeiturável com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista para o Bahia Notícias no Ar, da Rádio Antena 1 Salvador, nesta segunda-feira (21), Flávio chamou Caetano de “mitomaníaco” e negou que fará uma motociata com Bolsonaro.

“É até lamentável a pergunta. A minha agenda é toda divulgada nas minhas redes sociais. Meu adversário tenta de uma forma desesperada, ele é muito apegado a mentira. A principal característica de meu adversário é mentira e corrução. Na cidade ele é conhecido como mitomaníaco. É um adversário perigoso que tenta manipular as pessoas. Minha agenda é sempre divulgada nas redes sociais e as pessoas têm todo direito de participar”, disse Flávio.

O candidato também comentou sobre as visitas do prefeito reeleito em Salvador, Bruno Reis (União), de ACM Neto (União). Segundo ele, as lideranças do partido e as “boas influências” precisam ser ouvidas na elaboração do projeto para comandar Camaçari, em eventual vitória nas urnas.

“O povo de Camaçari vai nos eleger para ser prefeito. Construí um plano e governo ouvindo as pessoas. É claro que as boas influências têm que ser ouvidas. Por exemplo, semana passada almocei em um restaurante popular em Sussuarana (Salvador) fantástico. Sei os custos, os detalhes, já apresentei onde será nosso primeiro restaurante popular. Precisamos de grandes equipamentos com grandes exemplos. Certeza que Débora fará da mesma maneira”, afirmou o candidato.

Confira a entrevista: