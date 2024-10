Na Antena 1, Luiz Caetano diz que deputados não deveriam mexer com religião; fala ocorre após discussão na Assembleia

O candidato a prefeito em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Luiz Caetano (PT), afirmou que deputados não deveriam se intrometer em assuntos de religião. A questão foi motivo de desentendimento durante sessão da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) na tarde desta terça-feira (22).

Segundo o deputado Junior Muniz (PT), igrejas evangélicas de Salvador estariam atuando para impedir a votação de apoiadores de Caetano, em Camaçari, o que foi rebatido pelos colegas Samuel Jr (Republicanos) e Jurailton Santos (Republicanos), que apoiam o candidato Flávio Matos (União).

Durante entrevista nesta quarta-feira (23) ao Bahia Notícias no Ar da Antena 1, 100,1, Luiz Caetano declarou que seria um equívoco tentar influenciar a votação de evangélicos.

“Eu acho que os deputados deveriam esquecer esse assunto de estar bulindo com religião. A igreja não é nem do pastor, nem de deputado. Quem manda na igreja é Deus, é Jesus, em religião não se bole. Lá em Camaçari tem diversas igrejas e pastores que me apoiam e tem diversos pastores que apoiam o lado de lá. O problema é quere usar a igreja para apoiar esse ou outro candidato. Se essa ocupação aconteceu é um equívoco”, declarou.