Na Antena 1, Peixe elege '100% Você' como música mais rentável da carreira: “Segue sendo executada 20 anos depois”

Ser ‘100% Você’ deu a Alexandre Peixe uma vaga quase fixa nos rankings do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de músicas mais executadas no Brasil durante o Carnaval. A canção, gravada por Chiclete com Banana em 2004, também se tornou a mais rentável do catálogo do baiano, que tem mais de 200 obras musicais registradas no Ecad.

Em entrevista ao Bahia Notícias no Ar, na Antena 1, o cantor falou sobre a marca deixada pela canção, que não chegou a ganhar o título de música do Carnaval, mas foi eleita pelos foliões como um hino da festa e segue sendo executada 20 anos após o seu lançamento.

“100% não foi eleita, mas é uma música que tem muitas regravações, o Ecad sempre elenca as músicas mais tocadas no Brasil durante o Carnaval e todo ano ‘100% Você’, ‘Pequena Eva’, ‘Praieiro’, tem muita música que não sai do repertório. Eu falei de canções que não saem do repertório e naturalmente, como elas não saem, elas continuam repercutindo financeiramente. ‘100% Você’ tem muita presença em comercial, associação ao produto e logicamente por estar nesse hall de músicas mais tocadas no Caranval. São quase 20 anos depois, uma música que consegue sobrever.”

A canção interpretada por Bell Marques foi uma das mais importantes na carreira do artista, que ainda cita ‘Tá Tudo Bem’, interpretada por Ivete Sangalo, como um marco e o lançamento dele para o Brasil.