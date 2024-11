Na Antena 1, Superintendente da Defesa Civil da Bahia explica cenário de municípios e estrutura montada no estado

O Superintendente da Defesa Civil da Bahia, Heber Santana, comentou sobre como o estado lida com as intempéries climáticas no estado e problemas nas defesas civis no interior baiano, em entrevista ao Bahia Notícias no Ar, na Antena 1, na manhã desta quinta-feira (21).

“Para cidade ser mais resiliente tem que haver uma infraestrutura melhor e o plano de encostas tem um papel fundamental nisso. O plano de contingências pode ser simplificado: orientando as pessoas de quais locais elas devem sair e para onde elas devem ir. O município deve disponibilizar uma equipe para receber essas pessoas com assistência para as demandas delas. Veja, esse plano de ação é necessário que a prefeitura tenha,” disse o superintendente.

Ele falou sobre o esforço para implementar mudanças nos órgãos do interior do estado. “Temos trabalhado com os prefeitos para fortalecer as defesas civis municipais, muitas delas não estão preparadas, só tem uma pessoa na representação do órgão, sem a devida estrutura. E isso reflete em prejuízos, mas estamos trabalhando para essa evolução,” explicou.