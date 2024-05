Na Argentina, Eduardo fala em “perseguição” contra oposição

Deputado foi convidado pela deputada argentina Maria Celeste Ponce para evento no Congresso do país

Da esq. para dir.: Júlia Zanatta, Eduardo Bolsonaro, Maria Celeste Ponce, Marcel van Hattem, Ezequiel Silveira e Rodrigo Valadares reprodução/Instagram @juliazanattasc – 30.mai.2024

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que expôs na 5ª feira (30.mai.2024) ao Congresso da Argentina a “perseguição” aos críticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Brasil. Ele foi convidado pela deputada argentina Maria Celeste Ponce. Ela é filiada ao La Libertad Avanza, mesmo partido do presidente da Argentina, Javier Milei.

Também participaram da conferência sobre “censura” os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS), Júlia Zanatta (PL-SC) e Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), além do advogado da Asfav (Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro) Ezequiel Silveira.

“Depois de EUA, Bélgica e Hungria, hoje expus no Congresso da Argentina a perseguição a críticos de Lula no Brasil”, declarou Eduardo em seu perfil no Instagram. Segundo ele, a “denúncia” gera constrangimento, traz “esperança” e previne os países vizinhos para “não serem acometidos do mesmo vírus e mostra aos injustiçados que eles não estão sozinhos”.

Ao também publicar sobre o evento, a deputada Júlia Zanatta afirmou que graças ao “trabalho internacional” de Eduardo “muitas portas se abriram para a direita brasileira em diversas partes do mundo”.

O Rodrigo Valadares compartilhou um vídeo com um compilado de vários momento do evento.

Assista (28s):