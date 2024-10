Na contramão do PT, PL prioriza candidatos próprios com fundão

Diferentemente do PT, que priorizou Guilherme Boulos (PSol) em detrimento a petistas, o PL de Bolsonaro turbinou as doações do fundo eleitoral para seus próprios candidatos a prefeitos nas capitais.

Levantamento da coluna revela que, em praticamente todas as 13 capitais onde tem candidatura própria, o PL doou proporcionalmente mais a seus candidatos que ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo.

O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, está turbinando campanha de candidatos do Nordeste

Gilson Machado é candidato em Recife

Marcelo Queiroga também é candidato, mas em João Pessoa

André Fernandes é candidato em Fortaleza (CE)

Ao todo, o PL doou R$ 17 milhões para Nunes, o que tornou o partido o maior doador da campanha do emedebista. O montante representa 25% do teto de gastos dos candidatos a prefeito da capital paulista.

Em 12 das 13 cidades onde tem candidato próprio a prefeito este ano, o PL repassou proporcionalmente mais recursos do fundo eleitoral do que repassou a Nunes.

A exceção é Vitória, onde a legenda de Jair Bolsonaro dou R$ 2,1 milhões para Capitão Assunção, candidato do partido à prefeitura. O valor representa 22% do que o militar pode gastar no primeiro turno.

Já em outras cidades o PL chegou a ultrapassar o limite de gastos. Em Belém, por exemplo, a sigla repassou R$ 2,4 milhões para Eder Mauro (PL-PA), mais do que o teto para os candidatos a prefeito na cidade (R$ 2,092 milhões).

O cenário se repetiu em João Pessoa. Na capital paraibana, o PL repassou R$ 3,9 milhões para a campanha do ex-ministro Marcelo Queiroga à prefeitura, sendo que o limite de gastos na cidade é de R$ 3,6 milhões.

Investimento reflete em algumas campanhas O investimento do PL tem refletido no resultado de alguns candidatos nas capitais. A candidata da sigla a Prefeitura de Aracaju, Emília Côrre, por exemplo, lidera a pesquisa Quaest, com 36% das intenções de voto.

Em Fortaleza, o deputado federal André Fernandes aparece com 25%, tecnicamente empatado na margem de erro com Evandro Leitão (PT), que tem 26%, segundo a Real Time Big Data.

Em Maceió, o atual prefeito JHC (PL), registrou 72,6% das intenções de voto na pesquisa Quaest, o que indica uma reeleição ainda no primeiro turno. Em Palmas, Janad Valcari (PL) lidera com 42%.

Veja as doações do PL a candidatos do partido nas capitais: Aracaju (Emília Côrrea): R$ 5.500.000,00 (98,7 %do teto) Fortaleza (André Fernandes): R$ 13.238.900,00 (72% do teto) João Pessoa (Marcelo Queiroga): R$ 3.957.000,00 (108% do teto) Maceió (João Henrique Caldas): 6.200.000,00 (93% do teto) Recife (Gilson Machado): R$ 6.000.000,00 (61,3% do teto) Belém (Eder Mauro): 2.442.675,68 (116,7% do teto) Manaus (Capitão Alberto): 6.200.000,00 (53,8% do teto) Palmas (Janad Valcari): R$ 5.000.000,00 (43,51% do teto) Belo Horizonte (Bruno Engler): R$ 15.000.000,00 (37,97% do teto) Rio de Janeiro (Alexandre Ramagem): R$ 26.000.000,00 (88,4% do teto) Vitória (Capitão Assumção): R$ 2.102.000,00 (22% do teto) Cuiabá (Abílio): R$ 8.745.000,00 (65,64% do teto) Goiania (Fred Rodrigues): R$ 2.512.000,00 (28,87% do teto) PT priorizou Boulos Como noticiou a coluna, o PT turbinou as doações para a campanha de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, mas deixou os próprios candidatos petistas a prefeito em segundo plano.

Enquanto contribuiu com quase metade do que Boulos pode gastar no primeiro turno, o partido de Lula doou bem menos, proporcionalmente, a candidatos do PT à prefeitura de outras capitais.

Levantamento feito pela coluna mostra que nove dos 13 candidatos petistas a prefeitos de capitais receberam, proporcionalmente, bem menos da metade do teto de gastos de suas campanhas — e menos que Boulos.

Em nota, a assessoria da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, argumentou que Boulos é o candidato apoiado pela sigla em São Paulo e tem como vice Marta Suplicy, que é filiada à legenda.

O partido disse ainda que o recursos destinados à chapa Boulos-Marta são “proporcionais à população da capital (paulista) e correspondem às prioridades eleitorais do PT”.