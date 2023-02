Na estreia de Condé, Vitória pega Jacuipense por vaga no G4 do Baianão

O Campeonato Baiano tem sido uma montanha-russa para o Vitória. A largada no torneio foi ruim e, depois de três tropeços seguidos, o Leão chegou a figurar na lanterna do estadual. Mas a reabilitação veio a tempo, e o time já está colado no G4. Um novo triunfo pode garantir a presença na zona de classificação – e essa será a primeira missão de Léo Condé.

O novo técnico rubro-negro fará sua estreia neste domingo (12), às 16h, no Barradão, diante do Jacuipense. De cara, já terá pela frente um confronto direto por um lugar entre os quatro primeiros. O Vitória pode aparecer no G4 sem depender de outros resultados, mas tem que ganhar por dois ou mais gols de diferença.

A conta é a seguinte: atualmente, o Leão da Barra é 5º colocado, com 10 pontos. Já o rival é o vice-líder, com 13. Se ganhar, o rubro-negro chega ao mesmo número de pontos do Jacuipense, mas o adversário tem melhor saldo neste momento (3×0). O problema seria resolvido se o Vitória garantir um placar como 2×0 ou 3×1, por exemplo.

Conseguir uma vaga na zona de classificação é urgente. Afinal, o jogo vale pela 8ª e penúltima rodada da fase de grupos do Baianão. Descolar a vaga no G4 neste momento daria confiança ao time, ao mesmo tempo que aliviaria a pressão para a partida decisiva. O Leão fará a rodada final no dia 26, contra o Barcelona de Ilhéus, mais uma vez em casa.

O Barradão, aliás, tem sido uma força rubro-negra na temporada. Até aqui, foram seis compromissos no estádio em 2023, com quatro triunfos, um empate e uma derrota – aproveitamento de 72%. Uma dessas vitórias, aliás, foi diante do mesmo Jacuipense, em janeiro. As duas equipes se enfrentaram pela pré-Copa do Nordeste, e o Leão da Barra se deu bem: 1×0, gol de Tréllez. O resultado garantiu o time na fase de grupos do regional.

Segundo maior campeão do estado, com 29 títulos, o Vitória não avança ao mata-mata do Baianão desde 2018. Foram quatro eliminações precoces seguidas – e a ordem da vez é acabar com o jejum.

Escalação

Léo Condé teve dois treinos à frente do Vitória. Ele assumiu o comando da equipe na sexta-feira, já com a presença do assistente Renato Negrão e o preparador físico Diego Kamimura. Um dia antes, o técnico esteve na Toca do Leão para o primeiro contato com os jogadores, mas as atividades foram promovidas pelo auxiliar Ricardo Amadeu.

Para enfrentar o Jacuipense, Condé não poderá mandar a campo a mesma escalação que venceu o Atlético de Alagoinhas por 2×1, no meio da semana. Amadeu, na condição de interino, optou por um ataque com Nicolás Dibble, Thiago Lopes e Léo Gamalho. O uruguaio, porém, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O Vitória pode entrar em campo com: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Gegê e Diego Torres; Thiago Lopes, Léo Gamalho e Osvaldo.

Pelo lado do Jacuipense, o técnico Jonilson Veloso terá o retorno do zagueiro Weverton. O jogador desfalcou o Leão do Sisal no triunfo por 3×1 sobre o Barcelona de Ilhéus, na quarta-feira (8). Ele estava suspenso após ser expulso diante do Bahia de Feira, na rodada anterior.

Um possível Jacuipense tem: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia, Flávio, Fábio Matos; Thiaguinho, Welder e Jeam.