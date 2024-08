Na Globonews, jornalistas batem boca ao vivo. Veja!

Eita! Nesta terça-feira (27/8), Marcelo Cosme e Demétrio Magnoli se estranharam durante a exibição do programa Em Pauta, na Globonews. Os dois chegaram a protagonizar uma discussão ao vivo, quando falavam sobre as queimadas que vêm assolando alguns estados do Brasil.

O conflito teve início depois de Marcelo interromper Demétrio para fazer um comentário. “É disso que eu estou falando, posso?”, respondeu o comentarista levemente irritado. “Eu queria que você respondesse o que você queria falar aquela hora”, ponderou Marcelo.

O apresentador tentou levar na esportiva, mas Magnoli continuou implicando. “Eu estou tentando falar tranquilamente, mas você não está deixando”, reagiu. “Demétrio, vamos manter a cordialidade?”, pediu Cosme em seguida.

“Então, ouça, Marcelo. Faça um esforço e ouça”, sugere Demétrio. De forma irônica, Cosme passa a palavra para o comentarista. “Então fale que a palavra está com você agora, senhor”, debochou.

Na web, internautas comentário a cena. “Até quando o Demétrio vai ser empurrado goela abaixo? Por essa e outras, deixei de ver o programa”, falou uma pessoa. “Demétrio tem tanta relevância como as cinzas de uma queimada”, comentou um segundo. “Este senhor, Demétrio, tem primado por este tipo de comportamento hostil há tempos”, criticou mais uma.

Veja o momento do desentendimento ao vivo:

Clima tá leve na GloboNews, hein? pic.twitter.com/Q6e7viZ6kG

— Rafael Gloves (@rafaelgloves) August 27, 2024