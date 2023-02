Na Sapucaí, Zé Gotinha retorna para estimular vacinação

O Zé Gotinha foi criado em 1986, ainda no governo Sarney (MDB), e se tornou símbolo do Programa Nacional de Imunizações. O personagem, porém, caiu no ostracismo e chegou a ser pintado com fuzil na mão em 2021, em meio à pandemia de Covid-19. Neste sábado (25/2), a figura retornou com papel de destaque, abrindo o desfile das escolas de samba campeãs na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Com o símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS) estampado, o Zé Gotinha liderou uma campanha pelo Movimento Nacional pela Vacinação. Trata-se de uma ação para sensibilizar o país sobre a importância de completar o esquema vacinal, com as doses de reforço indicadas para cada faixa etária. Ele foi acompanhado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade.

O movimento foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nessa sexta-feira (24/2). A iniciativa prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no SUS. A previsão é que, nesta primeira etapa, a imunização contra a Covid-19 terá reforço para os grupos prioritários em todo o país.

Olha quem mostrou todo o samba no pé na Sapucaí! O maior símbolo da vacinação no Brasil abriu o desfile das campeãs, no RJ, neste sábado (25). pic.twitter.com/zlbd9UTvZ9

— Ministério da Saúde (@minsaude) February 26, 2023

O Zé Gotinha chegou a se tornar personagem durante a eleição do ano passado, quando Lula fez questionamentos sobre a política de imunização promovida pelo governo Bolsonaro. Após o pleito, o presidente eleito se reuniu com especialistas em Saúde e prometeu o retorno do mascote.

RetomadaEm entrevista ao Metrópoles, Ethel Maciel afirmou que 2023 será um ano de transição. Ela, que é secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), explica que a equipe do Ministério da Saúde tem capacidade de negociação com fornecedores reduzida, devido aos contratos herdados da gestão anterior.

Os planos, porém, incluem a retomada das campanhas publicitárias de ampla circulação e considerar a sazonalidade do país de dimensões continentais, além das dificuldades individualizadas de cada ente federativo, na hora de planejar as próximas ações.