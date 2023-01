Na Supercopa do Brasil, emoção é o que não vai faltar

Como envolve os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, a Supercopa – que este ano será disputada no Mané Garrincha, dia 29 de janeiro – invariavelmente é um jogo repleto de emoções.

Basta ver pelo histórico recente desse confronto, que apontou os vencedores nos pênaltis. São aqueles jogos de tirar o fôlego!

Será a segunda decisão entre flamenguistas e palmeirenses na Supercopa, coincidentemente também no DF. A outra aconteceu em 2021, quando o Flamengo (campeão Brasileiro de 2020) venceu o Palmeiras (campeão da Copa do Brasil de 2020) nos pênaltis por 6 x 5, após empate por 2 x 2 no tempo regulamentar.

Em 2022, aconteceu algo sui generis, porque o Atlético-MG foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. A rigor, nem precisaria medir forças com ninguém, mas o regulamento da CBF determina que, quando isso acontece, o vice do Brasileirão é indicado para disputar o troféu da Supercopa.

E foi uma disputa emocionante, na Arena Pantanal, em Cuiabá. No tempo normal, empate por 2 x 2. Nas penalidades, o Galo derrotou o Mengão por 8 x 7.

Criada oficialmente em 1990, a Supercopa do Brasil foi disputada apenas duas vezes, sofrendo um hiato até 2020, quando a CBF decidiu retomá-la. A seguir, todos os campeões dessa disputa:

Os campeões• 1990: O Grêmio (campeão da Copa do Brasil de 1989) venceu o Vasco (campeão Brasileiro de 1989) por 2 x 0;

• 1991: O Corinthians (campeão Brasileiro de 1990) venceu o Flamengo (campeão da Copa do Brasil de 1990) por 1 x 0;

• 2020: Flamengo (campeão Brasileiro de 2019) venceu o Athletico-PR (campeão da Copa do Brasil de 2019) por 3 x 0;

• 2021: Flamengo (campeão Brasileiro de 2020) – venceu o Palmeiras (campeão da Copa do Brasil de 2020) nos pênaltis, após empate por 2 x 2 no tempo normal;

• 2022: Atlético-MG (campeão Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021) venceu o Flamengo (vice-campeão Brasileiro de 2021) nos pênaltis, após empate por 2 x 2 nos 90 minutos.

