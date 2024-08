Na TV, Boulos recebe Lula para café com sua família na periferia de SP

São Paulo – Em sua estreia na propaganda eleitoral na TV, nesta sexta-feira (30/8), o candidato à Prefeitura da capital Guilherme Boulos (PSol) recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um café em sua casa, no bairro do Campo Limpo, na periferia da zona sul paulistana.

As imagens, que foram ao ar no início da tarde, mostram Lula chegando ladeado de seguranças na casa onde Boulos vive com sua esposa, a advogada Natália Szermeta, e as duas filhas do casal. A gravação foi feita no último sábado (24/8).

“Eu acho que o companheiro Boulos construiu uma história extraordinária em São Paulo. E pela ligação dele com os movimentos sociais que brigaram nesse país pela democracia, pela habitação, acho que o Boulos é, sem sombra de dúvida, o mais qualificado dos candidatos para ser prefeito de São Paulo. Por isso, hoje, eu tô aqui para tomar um café na casa do Boulos”, diz Lula.

1 de 11

Lula, Marta e Boulos em comício no Campo Limpo, na zona sul de SP

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

2 de 11

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

3 de 11

Marta, Boulos, Lula, Erundina e Haddad durante convenção PT/PSol

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

4 de 11

Guilherme Boulos e Natalia Szermeta, sua esposa

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

5 de 11

Lula e Boulos na convenção do PSol e do PT que oficializou chapa em SP

Ricardo Stuckert

6 de 11

Boulos, Marta e o deputado estadual Antônio Donato (PT) comem bolo durante agenda de campanha em SP

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

7 de 11

Boulos critica hino nacional cantando em linguagem neutra

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

8 de 11

Boulos e Marçal partiram para ataques em debate

Reprodução

9 de 11

Fernando Haddad e Guilherme Boulos utilizando “pulseirinhas da amizade”

Leandro Paiva/@leandropaivac

10 de 11

Boulos e Marta em ato na Praça da Sé, no centro de SP

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

11 de 11

Boulos mostra camisa do Corinthians emoldurada em sua casa

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

Acompanhado pela primeira-dama, Janja, o petista participa do café com clima intimista junto de Boulos, Natália e as filhas do psolista, e exalta as qualidades que o levaram a apostar na candidatura de Boulos à prefeitura. Toda a cena dura os exatos 2 minutos e 22 segundos aos quais a campanha tem direito na propaganda televisiva.

“É uma honra ter vocês aqui e contar com o seu apoio. Me deixa ainda mais forte para encarar essa missão, que vai ser o maior desafio da minha vida. Queremos chegar lá ano que vem e, com o seu apoio, como presidente do Brasil, fazer essa cidade ser mais justa, mais humana”, diz Boulos a Lula.

O petista dá as mãos a Boulos e afirma que o candidato “certamente vai ter muito sucesso”. Ele também tece elogios à vice do psolista, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT). “A Marta tem muita experiência. Então vai juntar o vigor e a força de um jovem com a experiência de uma mulher bem sucedida. Isso vai ser um caldo extraordinário para melhorar a vida do povo de São Paulo”, afirmou.

O Metrópoles havia antecipado que a TV ainda é vista como o principal ativo para atrair os eleitores das classes mais baixas e que é necessário endossar, entre o eleitorado, que Boulos é o candidato apoiado por Lula.

Para contrapor a pecha de radical que os adversários tentam colar em Boulos, o candidato é apresentado como um pai de família que vive em um lar simples e está disposto a trabalhar pela cidade. Por isso, a primeira propaganda visual focou em mostrar um ambiente intimista e evitar, num primeiro momento, ataques a adversários e intrigas políticas.

Já na estreia da propaganda no rádio, em que o público é visto como mais diverso pela campanha, Boulos adotou outra estratégia e declarou que pretende combater o bolsonarismo na cidade.