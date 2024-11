Na TV, ministra da Cultura critica Bolsonaro e anuncia investimentos

Na noite desta segunda-feira (4/11), a ministra da Cultura Margareth Menezes fez um pronunciamento em rede nacional para marcar o Dia Nacional da Cultura. A gestora listou avanços nas políticas culturais desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enfatizando os investimentos e a retomada do protagonismo da cultura no país.

Entre as medidas citadas, destacou a aprovação da Lei Paulo Gustavo, a implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e a ampliação da Lei Rouanet.

10 imagens Fechar modal. 1 de 10 BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 2 de 10 BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 3 de 10 BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 4 de 10 BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 5 de 10 BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 6 de 10 BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 7 de 10 BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 8 de 10 BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 9 de 10 BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 10 de 10 BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Margareth Menezes aproveitou o discurso para fazer uma crítica direta à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Vocês se lembram o quanto a cultura foi maltratada pelo governo anterior. Acabaram com o Ministério, cortaram verbas, sucatearam o setor”, afirmou a ministra.

De acordo com Margareth, o governo Lula está comprometido em promover o maior investimento da história na cultura, com a promessa de um aporte direto de R$ 15 bilhões para estados e municípios até 2027. Segundo a ministra, o montante visa garantir um apoio contínuo ao setor.