Na véspera da abertura do G20 no Rio, Lula se reúne com Macron, Meloni, Van der Leyn e outros líderes mundiais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará presente no Urban 20, que acontece no Rio de Janeiro neste domingo (17) a partir das 9h. Este evento, que faz parte do Grupo C40 de Grandes Cidades, ocorre em paralelo ao G20 e reúne líderes de várias nações para discutir questões urbanas e de sustentabilidade. Com presença de autoridades como Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Xi Jinping, presidente da França, Emmanuel Macron, presidente da França, e Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, a cúpula do G20 terá início na segunda-feira (18). Lula se encontrará com alguns deles hoje para reuniões bilaterais.

Durante o dia, o petista terá uma série de encontros com chefes de Estado e de governo. A primeira reunião está marcada para 10h30, quando se encontrará com Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. Em seguida, às 11h20, será a vez de Anwar Ibrahim, primeiro-ministro da Malásia.

Às 12h20, o presidente brasileiro se reunirá com Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália. Ele deve discutir com assuntos como energias renováveis, a concessão da Enel em São Paulo e o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Conservadora, Meloni é mais próxima do argentino Javier Milei, que também deve ir ao Rio. Após o almoço, às 14h15, Lula terá um encontro com Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, seguido por uma conversa com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, às 15h. A negociação entre os blocos europeu e sul-americano também deve ser o tema central dessa conversa.

O dia de reuniões prossegue com a participação de Pham Minh Chinh, presidente do Vietnã, às 15h50, e João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de Angola, às 16h40. Lula também se encontrará com Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, às 17h30, e Abdel Fattah El-Sisi, presidente do Egito, às 18h20. O último encontro do dia será com Emmanuel Macron, presidente da França, às 19h30, e, por fim, com Luis Arce, presidente da Bolívia, às 20h20. Lula e Macron são próximos, mas o francês é o principal entrave para o acordo Mercosul-UE. A agenda para o G20, que acontecerá entre segunda (18) e terça-feira (19) ainda não foi divulgada, mas é provável que Lula faça outras reuniões bilaterais. São esperadas conversas com Biden e Starmer.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA