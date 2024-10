“Nada a perder” e “desespero”: as reações ao “sim” de Boulos a Marçal

Aliados políticos de Guilherme Boulos e de Ricardo Nunes reagiram nessa quarta-feira (23/10) ao “sim” de Boulos a participar de uma sabatina com Pablo Marçal nas redes sociais do influenciador. O ex-coach foi derrotado no primeiro turno da disputa da Prefeitura de São Paulo, mas deixou um espólio de 1,7 milhão de votos e convidou os dois desafetos para uma entrevista, na qual ele promete fazer perguntas duras.

Políticos ligados a Boulos afirmaram à coluna que o psolista, superado por Nunes nas pesquisas, não teria nada a perder no encontro com Marçal, um “fato novo” às vésperas da votação.

A sabatina seria uma oportunidade de falar diretamente com o eleitor do influenciador, demonstrar que não foge ao debate — mesmo com uma figura hostil como Marçal, que passou o primeiro turno acusando Boulos de usar drogas e divulgou um laudo falso contra ele — e desgastar o prefeito paulistano uma vez mais nesse ponto.

Ricardo Nunes não quis participar do debate promovido pela RedeTV! e a Folha de S.Paulo, na semana passada e abriu caminho para Boulos tachá-lo de “fujão”.

Entre os políticos aliados ao emedebista, que prontamente rejeitou a sabatina, não faltaram ironias à resposta positiva de Guilherme Boulos a Pablo Marçal. O “sim” do deputado é classificado como desespero puro e simples para tentar avançar sobre o eleitorado do ex-candidato do PRTB.

“Boulos vai bater um papo com seu mestre”, disse um interlocutor de Nunes, comparando o comportamento do deputado ao do ex-coach. Depois do debate da Record, no último sábado (19/10), Boulos anunciou que uma revelação bombástica atingiria Nunes nos próximos dias, o que não se concretizou até o momento. No primeiro turno, Marçal tinha o costume de lançar factoides contra os adversários de modo semelhante.

Após o debate, como mostrou a coluna, o marqueteiro de Ricardo Nunes, Duda Lima, ironizou o psolista: “está andando muito com o Marçal”.

