Nada definido! Enquete BBB 24 aponta votação acirrada entre as sisters

O BBB 24 chega ao fim na próxima terça-feira (16/4). Mas antes de consagrar o campeão da temporada, três participantes ainda disputam a preferência popular no último Paredão da edição: Alane, Isabelle e Matteus. Por vencer a última prova de resistência do programa, Davi já ocupa uma das vagas da grande final.

A eliminada deste domingo (14/4) deve ser uma representante do Norte do Brasil. Isso porque segundo a enquete Uol, a votação para tirar um dos concorrentes da competição pelo prêmio de R$ 3 milhões está acirradíssima entre a Alane e Isabelle. Na parcial mais recente, a paraense tem 48,47% dos votos para deixar a casa, enquanto a amazonense tem 48%.

O ilustre morador de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Matteus passou despercebido e deve levar apenas 3,52% dos votos. É importante ressalta que “enquete não define Paredão”, como o ex-apresentador do reality, Tiago Leifert, fazia questão de frisar. Para quem deseja colaborar com o resultado, o ideal é ir direto no site do Gshow. Vote aqui!

