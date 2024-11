Nadja Pessoa não perdoa e detona Rachel Sheherazade: “Péssima”

A influenciadora Nadja Pessoa, que já participou de realities como Ilha Record e A Fazenda, não economizou nas críticas e atacou a jornalista Rachel Sheherazade, que atualmente comanda o Domingo Record. Ela não gostou nada dos rumores de que a paraibana poderia ser a nova apresentadora do Power Couple Brasil, que voltará ao ar no ano que vem.

A volta do Power Couple Brasil, programa que casais de famosos são confinados em uma mansão e competem por prêmios milionários, foi cofirmada pela Record nesta segunda-feira (4/11), mas a emissora de Edir Macedo não divulgou quem irá comandar a atração. A última edição exibida, em 2022, foi apresentada por Adriane Galisteu.

Nas redes sociais, rumores apontaram que Rachel Sheherazade, que já comandou o reality A Grande Conquista este ano, seria a nova apresentadora da atração dos casais. A Record não confirmou essa informação, mas os boatos já bastaram para que Nadja Pessoa se revoltasse.

Na noite desta segunda-feira (4/11), a ex-peoa de A Fazenda 15 criticou a atuação de Rachel Sheherazade, que também participou do reality rural ano passado, diante às câmeras. “Essa mulher tem que voltar a falar de política! Era boa em jornalismo e péssima em entretenimento”, escreveu ela no X, antigo Twitter.

Nos comentários, internautas aproveitaram para rebater a fala de Nadja. “Tu sonha em um cargo na Record né?”, questionou um deles. “Meu sonho é morar fora do Brasil”, respondeu a influenciadora. “E você tá fazendo o que, Nadja? Já foi procurar outro reality pra fracassar igual fracassou nos outros?”, zombou outra internauta.

A Record produziu a primeira edição do Power Couple Brasil em 2016. Na ocasião, o empresário e apresentador Roberto Justus comandou a atração, que passou para as mãe de Gugu Liberato em 2018. Adriane Galisteu assumiu o programa em 2021, após a morte do comunicador.