Naiara Azevedo diz ter sido excluída de especial de música sertaneja

A cantora Naiara Azevedo afirmou que foi excluída do especial Amigas, que reuniu nomes femininos do sertanejo brasileiro Ana Castela, Lauana Prado, Simone Mendes e a dupla Maiara e Maraisa.

Em entrevista ao Fofocalizando, Naiara afirmou que foi “uma escolha da direção do programa”, mas avaliou que é preciso sempre olhar pelo lado positivo das coisas e conseguir ver o trabalho do outro e torcer pelos amigos.

“Quando a Marília [Mendonça] nos deixou, veio uma incerteza tão grande do mercado de ‘meu Deus o que o mercado de música sertaneja feminina vai fazer sem a Marília Mendonça’, porque ela era nosso grande pilar e na verdade sempre será, e olha como é bom a gente olhar o projeto Amigas com outros nomes, outras mulheres. Isso quer dizer que nós conseguimos romper essa barreira e estamos no mercado tão fortes como nunca”, disse a cantora na ocasião.