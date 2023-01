Naiara Azevedo reclama de não ser mais convidada para jantar após BBB

A cantora Naiara Azevedo disse, durante participação no programa Altas Horas, no último sábado (14/1), que sua participação no BBB22 impactou sua vida fora da casa. De acordo com ela, desde que saiu no confinamento, não foi mais convidada para “dates“.

No programa, que contou com ex-participantes do reality show, a atriz revelou que a preparação que ela fez antes de entrar na casa “não adiantou de nada”. “Antes de eu entrar, fizeram eu prometer mil coisas: ‘Você não vai falar de boca cheia’, ‘você não vai sentar com a perna aberta’, ‘você não pode falar sobre isso, sobre aquilo’, ‘fala baixo, espera a sua vez’”, começou ela.

“Prometi tudo para todo mundo, na hora que eu entrei, falei: ‘Agora eu ‘tô’ livre’”, brincou.

A cantora participou do BBB 2022Reprodução

Durante sua participação, alguns internautas não se mostraram satisfeitos com a presença de Naiara na casa. Reprodução/Instagram

“Cancelada no primeiro dia” e “Ela tá forçando desde que entrou”, foram alguns dos comentários nas redesReprodução/TV Globo

Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do programaReprodução

Durante sua participação, a cantora sertaneja não agradou ao público e foi criticada por algumas posturas dentro do programa. Em algumas cenas que ainda reaparecem na web, Naiara Azevedo aparece comendo de boca aberta enquanto conversava com outra sister e matando uma barata com os pés descalços. Desde então, de acordo com ela, sua vida amorosa foi arruinada:

“Aquilo [a cena em que eu apareço comendo de boca aberta] prejudicou a minha vida amorosa, não apareceu um pretendente até agora. Ninguém me chamou para jantar até hoje”, brincou.