Nala, primeira filha da cantora Iza, nasceu

Neste domingo (13), nasceu Nala, a primeira filha da cantora com o jogador de futebol Yuri Lima. A herdeira de “tudo isso que o sol toca” nasceu na manhã deste domingo, às 7h52, em um parto cesariana.

“No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana, e tanto a mãe quanto a bebê estão bem”, diz o comunicado enviado pela assessoria de Iza ao Gshow.

Poucas horas após o anúncio, Iza compartilhou a primeira foto da filha: “‘Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…’ ???? NALA 13/10/2024”, escreveu a cantora.