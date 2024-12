Naldo Benny detona Kleber Bambam e questiona fama do ex-BBB

Naldo Benny não vai com a cara de Kleber Bambam e isso ficou bem claro durante entrevista, ao lado de Moranguinho, ao podcast Podshape, apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia. Enquanto comentava sobre os famosos com quem revezariam aparelhos na academia, o cantor detonou o influencer.

“Claro que não. Um palhaço. O que o Bambam faz?”, disparou o cantor. “Ele falou alguma coisa?”, quis saber Diogo. “Já falou muita coisa de mídia, por isso que digo que é um palhaço. O que o Bambam faz? Ele canta? Ele dança?”, questionou Naldo.

“Ele dançava”, respondeu Basaglia. “Na boca do palhaço. Na boca da garrafa”, completou Naldo. Na sequência, Naldo insistiu que Bambam não tinha uma carreira. “O Bambam compõe, escreve. Ele atuou na turma do Didi como um palhaço. Então, ele é um palhaço”, detalhou.

Na sequência, o artista apontou que Bambam falou mal do Neymar, disse que ele não tinha noção e saiu em defesa do jogador de futebol. “Neymar é um craque. É injustiçado. Tem o Instagram travado, tanto que não tem comentário dos outros. Falam merda do moleque. Eu conheço, é um ser incrível. Eu percebo nele uma ingenuidade até. Bem-sucedido na sua área. Um monte de gente fala merda do cara. Por que? Ele não faz mal a ninguém”, encerrou.

Naldo e Bambam tem um histórico de desavenças e já se alfinetaram em algumas ocasiões.