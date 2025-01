Naldo Benny reúne famosos para gravação de seu primeiro DVD de pagode

Naldo Benny está contando os dias para a gravação do seu primeiro DVD de pagode e vai reunir uma lista de convidados especiais para este momento. O cantor usou as redes sociais para convocar seus fãs para estarem ao seu lado no evento, que acontece no dia 20 desde mês e recebeu o nome de Casa do Naldo.

Através dos stories do Instagram, ele chamou: “Galera, esse recado é muito importante para você, que pode se sentir um convidado privilegiado. Preciso muito que sua energia esteja comigo no dia 20 de janeiro”, começou ele.

E seguiu: “É minha primeira gravação do projeto de pagode. É um audiovisual, um DVD, como vocês queiram falar. Convido vocês. Vão ter participações especiais, especialíssimas. O Xandy do Harmonia vai estar comigo, Suel, Pagode do Adame, Orochi e outros mais que vou falar com vocês já já”, afirmou.

A gravação vai acontecer dia 20, ao meio-dia, no Faro Beach Club, que fica Avenida Niemeyer 101, Leblon.

O projeto

O cantor Naldo Benny se prepara para uma temporada cheia de novidades. O artista, que lançou recentemente uma nova música de trabalho, Noite de Prazer, pretende lançar dois novos discos: um de inéditas e outro voltado totalmente ao pagode. Os projetos fazem parte da celebração dos 25 anos de carreira do músico, que ele comemora em 2025.

Em uma entrevista exclusiva a coluna Fabia Oliveira, Naldo deu detalhes de como a ideia do disco surgiu. “Participei do DVD do Pagode do Adame com a música Depois do Amor, uma música que o Belo também já gravou há uns anos atrás, e a repercussão nas páginas, nas redes, está muito boa, chamou muito a atenção da galera”, disse.

O projeto ainda bem no início e Naldo Benny deve começar a preparar os arranjos nessa semana, mas o cantor está animado com a novidade. “Fiquei muito feliz com isso, e assumi que vou fazer esse projeto de pagode. Vai ser um presente pros meus fãs. Todo mundo comentando, falando que curtiu eu cantando pagode, muita gente surpresa também”, ressaltou.

Pagode no coração

Carioca do Complexo da Maré, Naldo Benny sempre teve uma relação íntima com o samba e o pagode. Cresceu ouvindo nomes como Zeca Pagodinho e Martinho da Vila. “Tenho isso do samba e do pagode no sangue”, apontou. Também tem na música. O artista já gravou com cantores como Alexandre Pires. Agora, quer levar esse amor para ainda mais gente.

“O mercado sabe que eu sou afinado, mas o público muitas vezes não, muito engraçado isso. Pessoal fica muito na brincadeira comigo e não via esse meu potencial. Isso tudo me fez decidir pelo álbum de pagode”, comentou. Embora esteja no começo sem nenhuma confirmação, Naldo quer convidados especiais no projeto, como Belo, Alexandre Pires e Péricles. “Penso em trazer eles pro disco”.

Lançamento

Em novembro, Naldo Benny lançou Noite de Prazer, seu primeiro single do futuro disco de inéditas chamado XXV. O disco tem previsão para ser lançado em 25 de janeiro do ano que vem, em celebração dos 25 anos de carreira do cantor. A nova canção também tem viralizado nos streamings.

“Consegui bater o Top 200 no Spotify com a música nova, que é Noite de Prazer, foi muito maneiro. Essa música é da minha onda né, o funk, o pop, e preparei para celebrar os 25 anos de carreira. Essa entrega, essa repercussão, do pessoal estar curtindo o som, é muito bom. O clipe tem um lado sensual, como eu gosto de fazer, e essa música já tá tocando nas rádios”, comentou.

Nesse final de ano, Naldo Benny também está com uma agenda cheia. Se engana quem pensa que o cantor vai tirar o mês de dezembro para descansar. “Tenho uma prática de sempre fazer shows na virada do ano, eu amo começar o ano em cima do palco, com o pé direito, estourando champagne. Tenho dois shows no Rio na noite de réveillon e dia 30 também tenho dois shows de pré-réveillon”, afirmou.