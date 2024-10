Namorada brasileira de Cruz Beckham expõe cicatriz e choca seguidores

A namorada de Cruz Beckham, Jackie Apostel, de 29 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto impactante de uma grande cicatriz nas costas em suas stories no Instagram. A marca é resultado de uma cirurgia realizada no início do ano, necessária para tratar um problema de saúde que a deixou com dificuldades para andar.

Jackie, uma brasileira que é compositora e produtora, contou que o processo de recuperação foi desafiador, tanto física quanto mentalmente. Ela relatou: “Parece loucura pensar que, há três meses, eu estava reaprendendo a andar e não conseguia me levantar. Passei por momentos difíceis, e levou muito tempo para me sentir bem comigo mesma novamente, especialmente em relação ao meu trabalho e à minha escrita”.

A brasileira enfatizou a importância de cuidar da saúde mental e física e aproveitou para incentivar seus seguidores a fazerem o mesmo. “Nosso corpo é incrível e capaz de tantas coisas. Todos sabemos que não há problema em não estar bem o tempo todo. Espero que todos estejam cuidando de si mesmos o máximo possível”, escreveu.

Jackie também pediu que seus seguidores fiquem atentos ao bem-estar dos amigos, desejando “abraços e amor” a todos. Embora tenha falado sobre a recuperação, ela não revelou detalhes sobre a condição de saúde que levou à cirurgia.

© Instagram

