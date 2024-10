Namorada de Liam Payne explica por que deixou a Argentina antes dele

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Kate Cassidy, 37, publicou um vídeo dias antes da morte de Liam Payne, 31, explicando por que deixou a Argentina dias antes do namorado.

Na gravação, ela conta que a viagem se estendeu além do planejado e que antecipou o retorno, sozinha, por estar com saudades de casa. “Sinceramente, eu amo a América do Sul, mas odeio ficar em um mesmo lugar por tanto tempo. Nós só ficaríamos lá por uns cinco dias, e acabaram virando duas semanas. Então, eu precisava muito ir para casa”, explicou a influenciadora digital, em vídeo publicado originalmente em seu perfil no TikTok, na última segunda-feira (14).

Kate, portanto, não estava com Payne no momento do acidente que o matou. Muitos pensaram que os dois ainda estavam sob o mesmo teto, porque Liam, cerca de meia hora antes da tragédia, publicou uma foto ao lado da amada. O registro, contudo, havia sido feito no ano passado e não passava de uma imagem de arquivo resgatada por Liam.

Liam Payne morreu ao cair da sacada do hotel Casa Sur Palermo, onde estava hospedado em Buenos Aires. O corpo do cantor foi levado ao necrotério da capital argentina e será submetido à autópsia nesta quinta-feira (17).