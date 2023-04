Namorada de Piqué teria tido caso com Pep Guardiola, afirma jornal

Clara Chía, namorada do ex-jogador Gerard Piqué, teria se envolvido com o técnico do Manchester City Pep Guardiola. O jornal El Comercio afirma que o suposto ato da loira teria sido uma vingança, após descobrir um suposto caso do ex-marido de Shakira com uma advogada.

De acordo com a publicação, Clara teria tido um caso com Pep, quem conhece por ter estudado na mesma escola que os filhos do treinador do Manchester City.

Shakira-Mudança-Barcelona-Miami

Shakira se mudou para Miami após ordem de despejo do ex-sogro, diz siteReprodução/Instagram

pique-shakira-traição

Shakira e PiquéDavid Ramos/Getty Images

gerard-pique-e-shakira

O ex-casal já assinou o divórcioTwitter/Reprodução

Cantora Shakira e jogador Gerard Piqué

Os dois se separaram

Shakira e Piqué

Uma suposta traição de Piqué com a atual namorada, Clara Chía, seria um dos motivosGetty Images

Cantora Shakira

Instagram/Reprodução

shakira (1)

ShakiraFoto: Instagram/Reprodução

Vale lembrar que Guardiola é casado com Cristina Serra desde 2014. Eles são pais de três filhos, Maria, Marius e Valentina. O treinador, inclusive, treinou o ex-zagueiro no Barcelona.

Piqué e Clara Chía ainda não se pronunciaram sobre o suposto caso.

O ex-jogador anunciou oficialmente o namoro com a modelo em janeiro deste ano, após anunciar o fim do casamento com a cantora Shakira.