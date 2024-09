Namorado de Bia Miranda debocha de mandado de prisão

Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, debochou do mandado de prisão em seu nome, expedido pela Justiça de São Paulo. Após a repercussão de que corria risco de ser detido, o influenciador usou as redes sociais para ironizar a situação. Ele deve mais de R$ 50 mil de pensão alimentícia do filho de oito anos, fruto da relação com Keila Silva.

“Já que eu não pago pensão, vou pagar boletos. Mandem agora, carrinho da Shein, conta de luz, água, aluguel…”, escreveu numa conta reserva no Instagram.

Logo em seguida, Samuel culpou a mãe da criança pelo afastamento. “Pra eu ver a criança era uma luta. A pessoa confundia minha vida de solteiro, porque eu era solteiro na época e nunca namorei [com Keila]. Então, não tem esse papo de ex”, pontuou.

Gato Preto, que tem um filho mais novo, de oito meses, com Nicoly Rodrigues, completou: “A pessoa confundia tudo e não me deixava ver a criança. Toda vez que eu ficava com outras mulheres, a pessoa me bloqueava e fazia chantagem para eu não ver a criança, achando que eu era um pai irresponsável”.

Por fim, Samuel Sant’anna esclareceu que as represálias contra ele começaram depois anunciar a relação com Bia Miranda. “Agora que eu assumi um namoro, tá vindo esse tipo de coisa. Não ligo, não. Consequência existe e já estou conversando com o advogado sobre isso. Já troquei uma ideia com ele”, concluiu.

Prisão decretada

Ganhando destaque na web por conta do namoro com Bia Miranda, Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo na última quarta-feira (4/9).

Atualmente, Gato Preto deve mais de R$ 50 mil de pensão alimentícia do filho de oito anos, fruto da relação com Keila Silva. As informações foram veiculadas pelo portal LeoDias.

A Polícia Civil tentou prender o influencer em casa, mas sem sucesso. Samuel estaria fora da residência, viajando com a amada. Ele não disse para onde os dois haviam ido.

No Instagram, Samuel postou normalmente nesta sexta-feira (6/9). Durante a madrugada, ele compartilhou alguns stories com Bia, onde aparecem assistindo séries e contando histórias sobrenaturais.

Em conversa com o veículo, Keila revelou que Gato Preto, chegou a ser intimado, mas nunca pagou a pensão de forma regular e frequentemente. Segundo a moça, o rapaz apresentava desculpas para não cumprir com a responsabilidade paterna.

O acordo entre eles seria de pagar R$ 700 mensais para as despesas da criança. A mãe do filho de Sant’anna garantiu que o menino só recebeu a visita do pai duas vezes na vida.