Namorando à distância, Key Alves revela vontade de engravidar

Key Alves está namorando com o sertanejo Bruno Rosa e revelou que deseja formar uma família com o cantor. O casal está namorando à distância no momento porque a jogadora de vôlei está morando nos Estados Unidos, mas a vontade dela segue firme.

A ex-BBB publicou um vídeo romântico no TikTok e se declarou a Bruno na legenda. “Você é tudo para mim. Não vejo a hora de ter um filho com o mesmo rostinho que o seu”, disse ela.

No vídeo, Key Alves e Bruno aparecem abraçadinhos nos bastidores de um show do artista. “Você não é apenas meu namorado, você é a minha casa, é onde a paz me adota, é onde posso encontrar conforto”, diz o áudio usado pela atleta.

Atualmente, a ex-BBB está morando em Houston, nos Estados Unidos, e irá ficar no país até abril, quando acaba a temporada de vôlei.