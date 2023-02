Nando Reis: “Não me sinto um idoso apesar de ser classificado como um”

O músico Nando Reis comemorou 60 anos em janeiro e está cheio de gás. “Chego aos 60 anos muito feliz e animado. O ano todo será de comemoração”, diz em entrevista ao Metrópoles. “Estou me sentindo muito bem, não me sinto um idoso apesar de ser classificado como um.”

Neste fim de semana, ele encerra a turnê “Nando Hits”, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. O show é repleto de sucessos como “Dois Rios”, “Onde Você Mora”, “Na Estrada” e “Pra Dizer Adeus”.

Nos últimos anos, Nando tem trabalhado com frequência com novas gerações, incluindo com o seu filho Sebastião, que faz está na banda da atual turnê. A apresentação de domingo (12/2) terá a participação de Anavitória. “Tenho tido ótimas surpresas com a nova geração”, conta.

Nando ainda participará da turnê “Titãs Encontro — Todos Ao Mesmo Tempo Agora”, que reunirá os músicos da primeira formação da banda — Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto. “Estamos animados”, conclui.

Confira os principais trechos da entrevista de Nando Reis ao Metrópoles:

Datas redondas são sempre simbólicas. Fazer 60 anos ressignificou algo?

Chego com 60 anos muito feliz e animado. O ano todo será de comemoração. Começamos re-lançando o [álbum] “12 de janeiro”, depois termino minhas duas turnês “Nando Hits” e “Pitty-Nando”, além de reencontrar meus grandes amigos dos Titãs no palco e finalizar com disco novo. Estou me sentindo muito bem, não me sinto um idoso apesar de ser classificado como um.

Seu filho Sebastião tem tocado com você em shows. Como é dividir o palco com seu filho e com as novas gerações como Anavitória e Jade?

É uma alegria muito grande. Minha parceria com Sebastião começou na pandemia, com as lives… depois lançamos “Voz e Violão” e agora ele segue comigo na turnê “Nando Hits”. Tenho tido ótimas surpresas com a nova geração. Anavitória e Jade trazem uma leveza e uma energia importante. É muito gratificante conversar com tantas gerações.

Ao mesmo tempo, você também já fez parcerias com gerações anteriores a sua, como foi o caso do “Trinca de Ases”, com Gilberto Gil e Gal Costa. É importante também para você trabalhar com quem veio antes?

Uma honra. Eu sempre fui muito fã dos dois e este projeto realizou um sonho. Para mim, a Gal era a mãe de todas as vozes. Já tinha escrito uma canção antes deste projeto para ela: “O vento noturno do verão”. O Gil é igualmente importante na minha formação e na minha carreira. A turnê foi maravilhosa.

O seu canal do YouTube é muito ativo. Como é sua relação com a produção de conteúdo para redes?

O conteúdo é preparado com muito carinho. Gosto muito desta proximidade com quem ouve e curte minhas músicas, vai aos shows etc. Durante muito tempo fiz conteúdos semanais para o YouTube, agora até por conta de agenda, demos uma espaçada. A produção de conteúdo para redes, para mim, é complementar a minha ao meu trabalho como músico. Já era músico antes das redes, o que me permite ter uma certa liberdade.

Em abril, estreia a turnê dos Titãs. Como está a organização?

Olha, é um desafio bom. Sempre tive uma agenda agitada e agora não está diferente. Ainda não começamos a ensaiar. A expectativa é grande. Já esgotaram alguns lugares e estamos animados.

Os ingressos para as primeiras datas em São Paulo, 16 e 17 de junho, no Allianz Parque, estão esgotados, o que fez a banda abrir mais uma data — dia 18. As vendas já estão abertas e os preços começam em R$ 45.

“Nando Hits” no Tokio Marine Hall : Rua Bragança Paulista, 1281 — Chácara Santo Antônio. Sáb. (11/2): 22/2; dom. (12/2): 20h. Site: tokiomarinehall.com.br. Ingressos a partir de R$ 140.