“Não achei justo”, dispara Wanessa Camargo sobre expulsão do BBB24

Meses após ser expulsa do BBB24, acusada de agredir Davi Brito, Wanessa Camargo voltou a falar no assunto e analisou sua saída do reality show da TV Globo. A cantora participou do Passa ou Repassa, do Domingo Legal, no SBT, e abriu seu coração ao ser questionada sobre o caso.

O apresentador Celso Portiolli perguntou se a filha de Zezé achava justo sua expulsão. Sem pensar, ela afirmou: “Eu fui de arrasta. Não achei justo. Até hoje não acho, mas com o tempo Deus te mostra que Ele está com você. Ele me mostrou que eu tinha que sair daquela maneira”, garantiu.

No Twitter, o nome de Wanessa ficou nos assuntos mais comentados e os internautas comentaram a declaração da artista.

“Wanessa Camargo deveria agradecer que foi expulsa porque ela iria sair rejeitada. Engraçado que ela fez aquele videozinho pedindo desculpas e hoje a gente vê que ela só queria limpar a imagem dela. Justo ou não, se fosse Davi tendo a atitude que ela teve, ela acharia justo”, disse um. “A verdade que ninguém achou justo, mas foi um livramento pra Wanessa”, analisou outro. “O tempo só tá mostrando que Wanessa tinha razão O Cuvi [como chamam o campeão do BBB24 no microblog] é um lixo de pessoa”, detonou outra. “Mentiu? Não! Foi injusto mesmo!”, concordou mais uma.

Wanessa detalha reencontro do Dado Dolabella Wanessa Camargo recordou o momento em que reencontrou com Dado Dolabella, após 18 anos sem contato, e a reconciliação com o ator. A cantora foi uma das convidadas do Sabadou, de Virginia Fonseca, e deu detalhes sobre a coincidência, que acabou reaproximando os dois.

“18 anos sem encontrar a pessoa e um dia andando na rua o encontrei, do nada. Ele estava todo hippie, alternativo, na Chapada dos Veadeiros”, contou ela.

1 de 10

Wanessa Camargo

Instagram/Reprodução

2 de 10

O carro em que a cantora estava pegou fogo na estrada

Alexandre Pio/Divulgação

3 de 10

Ela estava a caminho do SBT para uma gravação

Instagram/Reprodução

4 de 10

Wanessa Camargo é cantora, ex-BBB e filha de Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano

Reprodução/Instagram

5 de 10

Wanessa recalcula rota e pede desculpas a Davi: “Racismo estrutural”

6 de 10

Wanessa Camargo fez um vídeo e pediu desculpas ao público do BBB 24

Instagram/Reprodução

7 de 10

Davi e Wanessa no BBB24

Reprodução

8 de 10

No vídeo, a cantora não menciona as falas utilizadas contra Davi no BBB 24

Instagram/Reprodução

9 de 10

Ao sair, admitiu que teve atitudes racistas com Davi e pediu desculpas para a família do motorista de aplicativo

Instagram/Reprodução

10 de 10

Ela foi expulsa do BBB24

Globo

Em seguida, a filha de Zezé derreteu-se pelo amado: “Aí o amor falou mais alto. Às vezes você encontra o ex e fala: ‘Graças a Deus, livramento’. Nesse caso o meu coração bateu muito forte, fiquei nervosa”, revelou, antes de completar:

“Conversamos gaguejando, mas foi muito mágico. Tentamos dar uma chance para nós. A vida é assim, temos que seguir o que pensamos e acreditamos e sentimos, independentemente do que vão pensar, achar e o que vai ser”, encerrou.

Término após o BBB24 Wanessa Camargo e Dado Dolabella tiveram um término temporário, em março, após a cantora ser expulsa do BBB24. A confirmação do fim do namoro foi feita pela própria cantora, que falou pela primeira vez sobre a saída do reality show da TV Globo.

Em um bate-papo com Renata Ceribelli, no Fantástico, a filha de Zezé afirmou que mesmo com o fim ainda existe sentimentos entre eles.

“A gente terminou o relacionamento, tenho muito carinho com tudo que eu vivi, mas agora, nesse momento, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para os meus filhos e para o meu trabalho”, declarou ela.

Questionada se o amor havia acabado, ela rebateu: “A gente não deixa de gostar. Ainda tenho um sentimento, lógico, mas é quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar, agora, se olhar primeiro. E eu preciso me amar e me acolher primeiro agora”, garantiu.

Wanessa e Dado assumiram o namoro em outubro de 2022, após a cantora terminar seu casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos. Desde então, os dois não se desgrudaram mais, inclusive já estavam morando juntos.

No dia 17 do mesmo mês, eles fizeram a primeira aparição pública, em um espetáculo da cantora. Na época, o filho de Pepita Rodrigues tirou fotografias com o sogro e com o cunhado, Igor Camargo. Dado ainda interrompeu o show para fazer uma declaração de amor para a namorada.

“Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora, essa mulher f*da que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa. Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar na gente esse gostinho de céu”, falou Dolabella na ocasião, arrancando gritos da plateia.

Para quem não lembra os pombinhos já se relacionaram antes, de 2000 a 2004, entre idas e vindas, brigas e polêmicas. Wanessa estava solteira desde o seu divórcio com o empresário Marcus Buaiz, em maio de 2022, após 17 anos.

Reconciliação dois meses depois No início de maio, Wanessa Camargo colocou fim às especulações sobre a volta com Dado Dolabella. A cantora confirmou que reatou o namoro de 2 anos, que havia terminado logo após ela ser expulsa do BBB24, depois de agredir Davi Brito, em março deste ano. “A gente sempre pode batalhar pelo amor”, disse ao Gshow.

“A gente reatou, sim. A gente conversou bastante. E a gente tá tendo mais uma chance pra gente, porque não é uma história de alguns dias atrás. E a gente sempre pode batalhar pelo amor”, completou.

A filha de Zezé Di Camargo deu a declaração antes de se apresentar na Audio, em São Paulo, primeiro show depois de virar uma ex-BBB: “Já tínhamos sido flagrados juntos, mas hoje ele está aqui e todos vão ver que voltamos oficialmente. É uma história de anos”.

Wanessa ainda esclareceu o motivo de não ter aberto, publicamente, sobre a decisão de retomar o romance. “Está tudo bem. Estamos juntos, vivendo nossa história. Queremos fazer nosso caminho. Não precisamos contar tudo”, alegou.

Já para Dado, ele e a amada precisavam experienciar todo o sentimento que nutrem um pelo outro. “O amor sempre vence. Ele tem que ser vivido até a última gota”, falou.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella anunciaram o namoro em 2022, depois da famosa terminar o casamento de 17 anos com Marcus Buaiz. Ela e o cantor tiveram um namoro bastante conturbado nos anos 2000 e, quase 20 anos, se reencontraram. Essa foi a segunda vez que colocaram um ponto final na relação.