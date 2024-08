Não comprou? Empresário revela que Davi Brito devolveu carro de luxo

Há alguns dias, Davi Brito mostrou a compra de um Porsche, avaliado em mais de R$ 500 mil. Porém, Marcelo Castro, do Alô Juca, exibido na TV Aratu, pode ter pegado um furo do campeão do BBB24. É que o comunicador encontrou o dono do carro de luxo que havia sido adquirido pelo baiano.

Questionado sobre a venda por Castro, o empresário Sérgio’s Car tentou sair pela direita, sem sucesso. “Foi desacordo comercial. Ele comprou, acho que não gostou e devolveu”, explicou.

Insistindo, Marcelo seguiu: “O Brasil quer saber: ele pagou? Você chegou a receber pelo carro? Fale a verdade”. Sérgio tentou, mais uma vez, fugir da resposta: “Depois a gente conversa melhor. Foi desacordo comercial”.

Ironizando a situação ao encontrar Sérgio’s Car dirigindo o automóvel no estacionamento de um estádio de Salvador, na Bahia, o apresentador rebateu. “Eu acho que ele não comprou foi nada, não pagou foi nada. Tomei um susto agora. Eu aqui, na [Arena] Fonte Nova, vejo o carro de Davi, que ele mostrou pro Brasil todo”, falou surpreso.

Davi Brito anunciou que havia comprado um carro de luxo, avaliado em mais de R$ 500 mil

Porém, o empresário Sérgio's Car, dono da loja, revelou que o ex-BBB devolveu o veículo

Ao Alô Juca, da TV Aratu, filiada do SBT em Salvador, Sérgio explicou que houve um desacordo comercial

A assessoria de Davi Brito confirmou a devolução do carro

Sérgio’s Car não deu detalhes da negociação, mas deixou implícito que houve algum por menor para que a venda não fosse fechada por completo. “Deixa o Davi pra lá, foi desacordo comercial”, frisou novamente. “Davi, esse carro não é seu não”, debochou Marcelo Castro.

Assista a declaração do empresário Sérgio’s Car sobre o carro de luxo:

Após a repercussão do assunto, a assessoria de Brito decidiu se pronunciar. “A respeito da recente notícia publicada sobre a aquisição de um veículo de luxo por Davi Brito, gostaríamos de esclarecer os fatos. Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo. No entanto, após uma análise mais cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição”, esclareceu a equipe do ex-BBB para o portal Itatiaia.

E completaram: “É importante destacar que todo o processo foi conduzido com transparência e diálogo entre todas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra. Agradecemos a compreensão de todos”.