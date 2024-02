‘Não desistam do nosso país’, diz Michelle Bolsonaro em oração na Paulista

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, atual presidente do Partido Liberal Mulher, deu início aos discursos durante o ato na Avenida Paulista neste domingo, 25, convocado pelo seu esposo e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Visivelmente emocionada, Michelle fez uma oração aos presentes e relembrou a principal passagem bíblica usada pelo marido durante sua campanha político: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. “Não tem como não se emocionar com o exército de Deus nas ruas, com homens e mulheres patriotas que não desistem da nação”, disse a ex-primeira-dama. Ela também falou de um momento “tão difícil da história” e disse que a família sofre desde 2017.

“Estamos sofrendo porque exaltamos o nome do senhor, porque o meu marido foi escolhido e ele declarou que era Deus acima de todos”, continuou, citando slogan do ex-presidente. “Se é difícil com Deus, com certeza é impossível sem ele. E quantos ataques, quantas injustiças. (…) Não desistam do nosso país, continuem orando e continuem clamando”, continuou. A ex-primeira-dama também agradecer os governadores Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Jorginho Mello pela presença, assim como deputados e senadores.