Não estamos discutindo privatização, diz Lira sobre PEC das praias

Presidente da Câmara declara que “narrativa” sobre o texto “não é verdadeira”; a proposta foi aprovada pelos deputados em 2022

“Não estamos discutindo privatização de praias. Enquanto no Brasil, a tratativa das matérias legislativas foram feitas dessa maneira, nós corremos sérios riscos de colocar em pauta discussões que não condizem com a verdade. Hoje, cidades inteiras são terrenos da marinha. E os proprietários ficam pagando laudêmio, isso precisa ser regularizado”, afirmou Lira a jornalistas na Câmara Marina Ramos/Câmara dos Deputados – 4.jun.2024

Maria Laura Giuliani 4.jun.2024 (terça-feira) – 20h27



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta 4ª feira (4.jun.2024) que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 3 de 2022, que facilita a venda da parte da União nos terrenos de marinha a pessoas e empresas, não trata de privatizar as praias. O termo vem sendo usado erroneamente nas redes sociais por pessoas contrárias ao texto.

O deputado alagoano defendeu o projeto aprovado na Câmara em fevereiro de 2022 e disse que a “narrativa que estão dando” a respeito do projeto não é “verdadeira”.

“Não estamos discutindo privatização de praias. Enquanto no Brasil, a tratativa das matérias legislativas foram feitas dessa maneira, nós corremos sérios riscos de colocar em pauta discussões que não condizem com a verdade. Hoje, cidades inteiras são terrenos da marinha. E os proprietários ficam pagando laudêmio, isso precisa ser regularizado”, afirmou Lira a jornalistas na Câmara.

O presidente da Casa Baixa disse ser “lamentável” as declarações de que o texto vai “ameaçar o meio ambiente” e a “segurança nacional”.

A PEC está agora no Senado e é relatada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O texto está na fase de audiência pública. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse na 2ª feira (3.jun) que terá “cautela” com a proposta e que não a pautaria “do dia para a noite”.

Já o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo é contra a PEC das praias.

O projeto passou na Câmara com folga nos 2 turnos de votação, como estabelece o regimento interno para emendas à Constituição. Recebeu 377 votos favoráveis e 93 contrários no 1º turno. No 2º, o placar foi de 289 a 91.

À época, apenas o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PSB, Psol e Rede orientaram contra.

Entretanto, 5 então deputados que hoje são ministros do governo votaram a favor do texto: André Fufuca (Esportes), André de Paula (Pesca), Celso Sabino (Turismo), Juscelino Filho (Comunicações) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).