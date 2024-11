“Não existiria Baiana System se não tivesse Ilê Aiyê”, afirmam Russo Passapusso e Roberto Barreto em show especial na Concha

Em sua fala, o músico ressalta ainda a relevância do bloco na atualidade: “Então assim, não é um processo de resgate, Ilê Aiyê não é passado, Ilê Aiyê tem pé no futuro. Quando a gente ouvir com cada vez mais atenção, a gente tem todo esse desmembramento que ensina pra gente até hoje no Baiana e diversos outros artistas que passaram por esse caminho. Então é raiz e é fruto”, conclui Russo.

Presentes no show de comemoração aos 50 anos do Ilê Aiyê na Conha Acústica, nesta sexta (1°), os representantes Russo Passapusso e Roberto Barreto ressaltaram a influência do Mais Belo dos Belos na musicalidade e representatividade na música baiana. Ao Bahia Notícias, os músicos afirmaram que “Não existiria Baiana System se não tivesse Ilê Aiyê”

“Como o baiano tem isso muito presente e a gente tem visto isso nos depoimentos de todo mundo, quando tem falado dessa importância há 50 anos. Neguinho do Samba, Abral, Malê, tudo que veio depois e tudo que a gente conheceu como escola de percussão e do que é essa percussão de rua. Muitas influências, são muitas escolas de bateria dentro do Ilê Aiyê que vão se formando e que vão se ramificando até Cortejo Afro”, diz.

“Hoje acho que é uma celebração que é muito maior, é uma celebração que tem a ver com a história do Carnaval da Bahia, tem a ver com tudo que veio depois, tudo que você falar de indústria [musical], tem a ver com o Ilê Aiyê”, conclui Barreto.

NOVO PROJETO PARA 2025

Ao citarem os 40 anos do Axé, enquanto estilo musical, a banda promete uma “renovação” para o ano que vem e o lançamento de um novo projeto para 2025. “Acho que a gente vai entrar com a renovação, porque o Carnaval é sempre uma renovação. A gente está aqui celebrando um ponto de partida que permeia todo o processo de composição, de música, de encontros musicais, de criações, de tudo isso”, define Russo Passapusso.

“A gente, no Carnaval, a gente vai trazer muitas novidades, tá trabalhando há três anos pra isso. E vai ser um tema que com certeza vai fincar, nesses 40 anos, essa relação da música, do axé, de toda essa luta que a gente tem de celebração do samba reggae. O samba reggae é o futuro”, revela.