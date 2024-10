Não gostou? Atitude de Virgínia chama atenção em coletiva do Teleton

Nesta terça-feira (29/10), aconteceu a coletiva de imprensa do Teleton 2024, que acontece entre os dias 8 e 9 de novembro no SBT, em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

No entanto, o que chamou atenção foi a atitude de Virgínia Fonseca durante o evento com os jornalistas. A influenciadora passou parte do tempo com a cara fechada, de poucos amigos.

O semblante da apresentadora do Sabadou, exibido na emissora de Silvio Santos, ficou ainda pior depois de uma das profissionais levantar um questionamento capicioso:

“Essa é sua segunda participação [no Teleton]. Eu lembro que, na primeira, você foi bastante criticada nas redes sociais”, começou a comunicadora que foi interrompida por Virgínia: “Ah, é? Fui?”. “Sim, foi”, assentiu a jornalista. “Eu não sabia”, falou sem graça.

Em seguida, ela deixou a pergunta ser concluída: “Eu queria saber qual a importância desse seu retorno [no Teleton], principalmente, com milhões de seguidores. Como eles podem contribuir além das doações”.

Visivelmente desconfortável, a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, prosseguiu. “Acredito que eu esteja lá pela causa. Eu não sabia que tinha sido criticada, mas enfim… Foi superdivertido [no ano passado], a gente conseguiu bater a meta. Saí com o coração vibrando alegria”, contou.

Logo, a imagem da cena viralizou na web e os usuários do X opinaram. “Ela se fazendo de sonsa, a própria contratação dela pelo SBT foi super criticada”, apontou um internauta. “Que pergunta desnecessária, não vi a Virgínia ser criticada no Teleton”, ponderou um segundo. “Mal começou na televisão e já tá arrogante assim, credo!”, criticou mais uma. “Ela sempre finge que não vê as coisas, né?”, analisou outra.