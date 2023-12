Não há explicação para o preço da passagem aérea, diz Lula

Presidente disse que o governo vai ter que se “debruçar para encontrar solução” para baratear viagens

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 2ª feira (18.dez.2023) que não há “explicação” para os preços das passagens aéreas no país e pediu que o governo e o Senado se “debrucem” para encontrar uma solução. O presidente falou sobre o assunto ao participar da entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida em Macapá (AP). “O governador [Clécio Luís (Solidariedade)] estava me contando que, de vez em quando, a passagem daqui para Brasília chega a custar R$ 10.000. Não tem explicação o preço das passagens de avião neste país”, disse. As 3 maiores empresas aéreas do Brasil –Azul, GOL e Latam –apresentaram nesta 2ª feira suas propostas para reduzir o preço das passagens aéreas. A medida foi anunciada em apresentação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e faz parte da 1ª etapa do Programa de Universalização do Transporte Aéreo.