Não há preocupação para ato de 1 ano do 8 de Janeiro, diz Cappelli

Número 2 do ministério da Justiça deu declaração depois de reunião com chefes de segurança dos Três Poderes

“Nós vamos monitorar são iniciativas que atentem contra os poderes constituídos”, declarou Cappelli (foto) Sérgio Lima/Poder360 – 27.jan.2023

PODER360 26.dez.2023 (terça-feira) – 12h35



O ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, disse nesta 3ª feira (26.dez.2023) que não há preocupação para o ato de 1 ano do 8 de Janeiro organizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contudo, afirmou que o ministério monitorará qualquer ação que “ameace os Poderes”.

“A gente tem monitorado ameaças e ataques às instituições democráticas, mas até o momento não há nada que preocupe. Acontecerão reuniões técnicas daqui até o dia 4 [de janeiro]“, disse Cappelli depois de reunião com chefes de segurança dos Três Poderes, em Brasília.

Cappelli anunciou que o PAI (Programa de Ações Integradas) para a cerimônia –com participação da PF (Polícia Federal), PRF (Polícia Rodoviária Federal), GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e outras forças de segurança– será assinado na 4ª feira (4.dez.2023). Também afirmou que ainda não está previsto o fechamento total da Esplanada dos Ministérios.

“Volto a dizer que o Brasil é um país livre e democrático, as manifestações são sempre bem-vindas e próprias da democracia. O que nós vamos monitorar são iniciativas que atentem contra os Poderes constituídos”, afirmou Cappelli.

O ato será realizado no Salão Negro do Senado Federal, às 15h. Segundo Cappelli, são esperadas as presenças dos:

presidentes do Executivo, Legislativo e Judiciário; deputados, senadores, ministros de Estado; presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados; presidentes das Assembleias Legislativas; governadores; e representantes da sociedade civil. “Será um momento de festa e celebração democrática para celebrar a democracia revigorada após os atos inaceitáveis do dia 8 de janeiro de 2023”, afirmou o ministro interino da Justiça.