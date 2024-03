Não me arrependo de voto em Lula, diz Armínio Fraga

Armínio Fraga (foto) foi presidente do Banco Central de março de 1999 a janeiro de 2003 Bel Pedrosa/Fórum Econômico Mundial

PODER360 20.mar.2024 (quarta-feira) – 10h22



O economista e ex-presidente do BC (Banco Central) Armínio Fraga disse que não se arrepende de ter votado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição de 2022 “de jeito nenhum”, mas afirmou que tinha expectativas maiores com o governo atual, em especial na área econômica.

“Estávamos indo para um caminho pior [no governo Jair Bolsonaro]. O Brasil era um pária, acho que o risco de golpe foi real, felizmente não aconteceu. Eu não via futuro”, declarou em entrevista na 3ª feira (19.mar.2024) na live “Cenários”, do jornal O Estado de S. Paulo. “E, agora, infelizmente, a coisa podia estar melhor”, acrescentou.

Armínio afirmou que “esperava mais” do governo. Segundo ele, Lula “rapidamente” adotou “um discurso raivoso” no campo fiscal, como se as ações tomadas fossem “uma grande maldade”, quando se sabe que, na sua avaliação, “em um mundo fiscal bagunçado, quem se ‘ferra’ sempre são os pobres”.

Ele disse: “Eu estou um pouco perplexo com o que está acontecendo, porque eu acho que há um caminho melhor”. Conforme o ex-presidente do BC, ele vem aconselhando colegas de que é preciso “ignorar isso tudo” e “seguir fazendo” o trabalho.

“Eu acho que o Brasil não vai entrar em uma trajetória espetacular de crescimento, mas há um certo pragmatismo. O próprio Centrão, que é muito criticado e existem razões para críticas, é muito pragmático também”, disse. “Quando a coisa vai piorando, eles [dizem]: ‘Opa, isso aqui não está bom’. Há um certo instinto de sobrevivência. Eles aprovaram várias reformas desde o [governo do ex-presidente Michel] Temer [MDB]”, acrescentou.

“Nosso desempenho infelizmente é modesto, mas [digo] vai trabalhar, não fica se preocupando muito com isso não”, completou.

Segundo Armínio, o 1º governo de Lula foi um “tremendo acerto”, mas o presidente “saiu um pouco dos trilhos pelos idos de 2006”. Ele afirmou que “houve uma mudança de rumo e a coisa começou a ir na direção errada”.

O ex-presidente do BC disse que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), “além de incompetente, foi azarada”. Tudo somado, “complicou totalmente” a situação do Brasil, que “saiu dos trilhos”.