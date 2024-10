“Não me importo mais”: revela Cristiano Ronaldo sobre recordes

Yasser Bakhsh/Getty Images

1 de 1 Foto colorida de Cristiano Ronaldo com camisa comemorativa de 900 gols, GOAT – Metrópoles – Foto: Yasser Bakhsh/Getty ImagesColecionador de recordes, Cristiano Ronaldo surpreendeu ao revelar que não se importa mais com marcas individuais na sua carreira. Em entrevista coletiva, o atacante do Al Nassr afirmou que sua principal preocupação é cumprir os eu papel em equipe.

“Estou acostumado a quebrar recordes e não procuro mais por eles. A coisa mais importante para mim agora é aproveitar e ajudar o Al Nassr e meus companheiros de equipe a vencer”, afirmou CR7.

Dono de cinco Bolas de Ouro, o português chegou ao gol de número 900 recentemente e anotou um tento na última vitória do Al Nassr, por 2 x 1, contra o Al Rayyan. O triunfo na Liga dos Campeões da Ásia foi o quarto consecutivo do time sob o comando de Stefano Pioli, que assumiu o lugar de Luís Castro.

Além disso, CR7 quebrou recorde com o Al Nassr na última temporada, ao se tornar o maior artilheiro em uma única temporada do Campeonato Saudita, com 35 gols.

“Não é mais importante se eu sou o melhor ou não, não me importo mais com isso. É bom para um jogador marcar gols, mas para mim é melhor que a equipe vença”, completou Ronaldo.

