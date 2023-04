Não o subestime: descubra a importância do beijo durante o sexo

O dia 13 de abril marca, anualmente, o Dia do Beijo. Uma das práticas mais famosas desde a vida real até o audiovisual e a literatura, o ato, além de ser gostoso, faz muito bem. Porém, quando o assunto é sexo, as pessoas dão a importância que deveriam ao beijo?

De acordo com um levantamento feito pelo Ysos, 95,4% dos brasileiros consideram o beijo uma parte fundamental do sexo, enquanto 4,6% se divide entre os que consideram que ele não faz falta e os que não o acham importante. Contudo, a maioria leva a razão.

De acordo com o psicólogo especialista em relacionamentos Alexander Bez, o beijo endossa uma relação que começou antes mesmo que ele ocorresse. “O beijo promove um ‘aconchego emocional’ no qual não é encontrado em ações isoladas e únicas, perdendo assim a chance de se obter o conforto interno que é tão gratificante para qualquer relação”, explica.

E mesmo sem o contexto sexual, o especialista afirma que o beijo não deve ser esquecido com o tempo de relação, uma vez que ele tem o poder não só de fazer a manutenção do relacionamento, mas também de salvá-lo em alguns casos.

“Não é possível sobreviver sem esse ingrediente que muitas vezes sofre um desprezo ou um significativo decréscimo. Muitos casais deixam de se beijar até mesmo ao sair ou entrar em casa. Essa atitude mostra a falta de afeto e, consequentemente, de atração física”, afirma.

Ou seja, um dos primeiros e mais simples passos de manter uma vida íntima movimentada é nunca deixar de beijar o parceiro.