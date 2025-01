“Não percebo uma situação de crise”, avalia Olívia Santana sobre eleição da Mesa Diretora da AL-BA

Apesar das incertezas sobre a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) afirmou que não “percebe uma crise” dentro da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na rearrumação da Casa no dia 3 de fevereiro. Em entrevista ao Bahia Notícias, a parlamentar disse que houve reuniões na bancada governista para alinhar as articulações para a Mesa Diretora, que reforçou o apoio à reeleição de Adolfo Menezes (PSD) na presidência da AL-BA.

“Olha, as expectativas e as especulações, elas sempre vão existir, mas eu não posso trabalhar com especulações, eu vou trabalhar com os fatos concretos objetivos. O que tá pactuado é reeleição de Adolfo Menezes como presidente. Se algo sair diferente, nós vamos reunir e vamos tomar uma decisão. E essa decisão não se trama da decisão minha ou de algum deputado individualmente”, completou.

