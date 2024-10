“Não poderia tomar outra decisão”, diz Hermes Hilarião sobre recuo de candidatura para compor chapa de Daniela Borges

Vice na chapa “União pela Advocacia” na disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB-BA), Hermes Hilarião comentou sobre o processo de recuo de sua candidatura para ser o vice na chapa de Daniela Borges. Em entrevista ao Bahia Notícias nesta quinta-feira (23), durante o lançamento da candidatura, o advogado ressaltou Daniela e afirmou que “não poderia tomar outra decisão”.

“Ao longo do tempo, em razão do meu trabalho, meu nome foi cogitado para, eventualmente, concorrer nas eleições da OAB, mas a primeira mulher que teve a oportunidade de comandar a OAB em seus 90 anos resolveu colocar o nome dela à disposição. Eu não poderia tomar outra decisão se não a apoiar ela. Estou muito feliz em caminhar ao lado dela e saber que no próximo triênio ela vai ser uma presidente ainda melhor”, disse Hermes.