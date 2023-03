“Não se prendam ao meu erro de português”, diz amante de Lincoln

Kamille Milane, pivô da separação entre Lincoln Lau e Gabi Martins, se manifestou nos stories do Instagram, neste domingo (19/3), e confirmou que saiu com o gamer, várias vezes, enquanto ele namorava a cantora. A moça afirma desejar que a ex-BBB fique bem e diz que consegue assumir os erros dela. Kamile ainda pede que as pessoas parem de comentar sobre seus erros de português.

“Oi pessoal, vim esclarecer o assunto que rolou neste final de semana envolvendo o nome do Lincoln, da Gabi Martins e o meu. Sou uma mulher que é solteira e sou capaz de assumir todos os meus erros. Realmente, faz um tempo já que conheço o Lincoln, mas nós estávamos saindo há alguns dias. E sempre que nós nos encontrávamos ele deixava muito claro que estava brigado com a Gabi e que este relacionamento não seguiria em frente”, iniciou Kamile.

Kamile pediu para que as pessoas não dessem tanta importância ao erro de português, mas se preocupassem com o assunto em si: “Até então, no domingo, quando saiu aquele print do tal do endereço que vocês estão dando tanta importância a um erro de português. Realmente, aconteceu dele terminar com a Gabi e estourou aquela bomba”.

“Sobre isso, eu deixo toda a minha solidariedade a Gabi. Imagino o quanto que ela não deve estar sofrendo. E quem nunca passou por um relacionamento abusivo? Quem nunca passou por isso? Então espero que ela fique bem. E que vocês deem mais importância ao assunto do término e o motivo, e não o erro de português, porque isso é uma coisa tão besta e pequena. Porque hoje em dia, todas as vezes as mulheres sempre estão erradas e eles [homens], estão sempre certos. Gabi, espero que você fique bem”, finalizou.

Logo seguida, em um story com uma foto sua, ela escreveu que as pessoas tem que cuidar dos próprios “bodes”:

“Vamos seguir a vida! Tenham mais respeito com o que vocês escrevem na internet. Ataques a minha familia e amigos? Se ele próprio não respeitou a namorada, quem dirá eu. Segurem os seus bodes, queridas”, declarou Kamille.

Relembre o casoComo a coluna LeoDias revelou com exclusividade na sexta-feira (17/3), o namoro de Gabi Martins e Lincoln Lau chegou ao fim devido a uma infidelidade do gamer. A cantora, no entanto, não sabia disso e continuava achando que tudo tinha chegado ao fim após um desentendimento entre eles. Infelizmente, a artista descobriu por meio da coluna LeoDias que o agora ex-namorado pulou a cerca enquanto eles ainda estavam juntos.

Surpresa e chateada, a cantora admitiu que já tinha sido alertada por outras pessoas que o streamer não era flor que se cheirasse. “Agora tudo faz sentido! Várias pessoas me alertaram”, falou em contato com a coluna.

