Não sou candidato a cargo federal, diz Tarcísio sobre pesquisa Quaest

São Paulo — O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou nesta segunda-feira (3/2) que não pretende ser candidato à Presidência da República em 2026, após seu nome aparecer no segundo lugar na corrida em pesquisa divulgada pela Genial/Quaest.

“Não estou preocupado com as eleições de 2026. Meu interesse é São Paulo, única e exclusivamente. Tenho dito [isso] e o pessoal não acredita, então insiste toda hora nesse negócio. Não sou candidato ano que vem a cargo federal”, disse Tarcísio, durante evento de volta às aulas em uma escola estadual na zona leste da capital.

O governador ressaltou que tem um “compromisso” com o Estado e que está focado nos projetos que têm tocado em sua gestão. “Vários são de longo prazo”, afirmou.

A pesquisa divulgada na manhã desta segunda colocou, no cenário estimulado de primeiro turno, Tarcísio com 13% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o cantor Gusttavo Lima (12%) e com o influenciador Pablo Marçal (11%). Os três ficam atrás do presidente Lula (30%). A pesquisa tem um ponto percentual de margem de erro, para cima e para baixo.

Entre os nomes que disputam o segundo lugar, o governador de São Paulo é o mais desconhecido: 45% das pessoas entrevistadas disseram não conhecer Tarcísio, contra 21% para Gusttavo Lima e 32% de Pablo Marçal.

Por outro lado, entre os demais candidatos citados no cenário estimulado, o desconhecimento de Tarcísio foi menor que de outros governadores representantes da direita, Ratinho Júnior (PR), Romeu Zema (MG) e Ronaldo Caiado (GO).

A rejeição dele, por outro lado, também é menor, pontuando 32%, contra 24% de Marçal e 50% de Gusttavo Lima.

A Genial/Quaest entrevistou 4.500 eleitores presencialmente entre os dias 23 e 26 de janeiro de 2025. O grau de confiança da pesquisa é de 95,0%.

Confira o cenário estimulado do 1º turno:

Lula (PT): 30%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 13%

Gusttavo Lima (Sem partido): 12%

Pablo Marçal (PRTB): 11%

Ciro Gomes (PDT): 9%

Romeu Zema (Novo): 3%

Ronaldo Caido (União): 3%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Outros cenários

A Quaest também investigou as intenções de votos em uma pesquisa estimulada para um possível segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Neste recorte, Lula ganha de todos os outros candidatos pesquisados. Confira: