“Não temos hotéis interessados”, afirma Isabela Suarez sobre a implantação de resorts e empreendimentos na Ilha dos Frades

A expansão dos roteiros turismo na Bahia é um dos tópicos mais explorados por empresários e gestores no estado. No entanto, uma das ilhas mais belas da Baía de Todos-Os-Santos, a Ilha dos Frades, pertencente a Salvador, não conseguiu atrair interesse de grandes grupos para investimentos em hotelaria. É o que aponta a empresária e advogada Isabela Suarez.

Em entrevista ao Elas Em Cena, podcast apresentado por Gabrielle, Fernanda e Dani Brito, a presidente da Fundação Baía Viva, uma fundação sem fins lucrativos que atua na valorização e recuperação da Baía, explicou que “falta interesse das empresas” em atuar na região.

“Isso é até uma coisa boa assim, para a gente desmistificar uma ideia e uma situação ilusória que se criou em relação à Ilha. Seria muito bom se a gente tivesse hotéis interessados. Nós não temos hotéis interessados, e isso diz muito sobre a Baía de Todos-os-Santos”, lamentou.

“O empreendedor, hoje, não se interessa em vir para a Baía de Todos-os-Santos, então é importante responder isso de forma firme. Porque o que a gente vê por aí são fake de que existe uma cobiça pelas áreas da Baía, como se economicamente isso estivesse na pauta”, diz a empresária.

Na visão da advogada, que liderou o processo de transformação da região, o interesse dos empreendimentos turísticos e hoteleiros está no Litoral Norte. “Vamos acordar de que no momento esse interesse, ele não acontece, porque as pessoas colocaram aquela coisa como se fosse impossível e como se ela [a Ilha] não fosse própria para isso”, detalha a gestora.