Não temos que xingar ninguém, diz Lula após ataque de Janja a Musk

ARTHUR GUIMARÃES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado (16) em evento no Rio que “não temos que xingar ninguém”.

A declaração foi dada no festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, após fala da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, contra Elon Musk.

“Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade”, disse o petista, sem citar diretamente o episódio no qual Janja disse “fuck you” ao bilionário dono do X.

O uso da expressão em inglês equivalente a “vá se foder” foi feito por ela horas antes, no painel do G20 Social, organizado pelo governo Lula para fazer uma ponte entre temas tratados pelo grupo e a sociedade civil.

Janja discursava sobre o combate à desinformação e a regulamentação das plataformas quando houve uma interferência na fala dela. Em tom de brincadeira, disse: “Acho que é o Elon Musk”. Na sequência, emendou: “Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk”.

Horas depois, no X, Musk respondeu a uma publicação com o vídeo de Janja legendado para o inglês. “Eles vão perder a próxima eleição”, escreveu, com emojis de risada.